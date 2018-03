Novo site do Imap

Desenvolvido em parceria com o Centro de Processamento de Dados do Amapá (Prodap), a nova ferramenta dá acesso à mapas georreferenciados, que possibilitam conhecer as glebas do processo de regulamentação fundiária estaduais e federais.

De acordo com a assessora técnica do Imap, Juliana Bentes, responsável pelo gerenciamento do projeto piloto do site, os usuários já podem interagir com o órgão através de um click no banner e-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) , basta fazer um cadastro no primeiro acesso. Ainda de acordo com ela, a grande melhoria é que os cidadãos residentes no interior do Estado não precisarão mais se deslocar até a sede central do Imap, na capital, em busca de informações.