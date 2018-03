Governo do Amapá paga 13º salário no dia 20 de dezembro

Injeção financeira nos 20 dias de dezembro chegará a R$ 165,7 milhões.

Foto: Arquivo/Secom

Pagamento do 13º salário, somado à folha de novembro, vai injetar R$ 165,7 milhões na economia amapaense

Mesmo com a crise fiscal e a queda nas receitas, o Amapá vai garantir o 13º de 2017 – assim como nos anos de recessão anteriores, 2015 e 2016. O Governo do Estado confirmou o pagamento da segunda parcela para o próximo dia 20, quarta-feira. A primeira foi paga em 20 de junho.

Somada à folha de novembro, que foi de R$ 112,7 milhões, a injeção financeira com a folha do 13º na economia local será de R$ 165,7 milhões nos primeiros 20 dias de dezembro, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). O Amapá está entre as 14 unidades federativas que confirmaram a quitação do 13º de 2017. O restante, 13 Estados, ainda não tem previsão de pagamento.

A situação mais crítica está no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, unidades economicamente mais desenvolvidas que o Amapá. Nestes três Estados, R$ 1,2 milhão de servidores públicos podem ficar sem pagamento este ano.

O Executivo carioca ainda não pagou o 13º de 2016 e ainda não há previsão para 2017. No RS, o governo gaúcho pagou a última de 12 parcelas em novembro e também está sem previsão de quitação para este ano. No Estado mineiro, o 13º de 2016 também foi pago em várias parcelas e continua sem planejamento para pagar 2017.

O secretário de Estado da Fazenda do Amapá, Josenildo Abrantes, destaca os esforços políticos do governo para manter o 13º do funcionalismo público do Amapá, mesmo na crise. Ele lembra que em 2016 o Executivo amapaense priorizou o pagamento com os recursos que recebeu da repatriação de bens no exterior.

“O governador Waldez sempre priorizou os direitos dos servidores públicos, mesmo com os recursos escassos. A Agenda do Servidor e os esforços para quitar o 13º são provas disto”, analisou o secretário.