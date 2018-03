Rodeio da 26ª Agropesc de Amapá inicia nesta quinta, 14

Quinze peões amapaenses de vários municípios disputam R$ 6 mil em prêmios

Foto: SECOM

Critérios como postura, tempo e desempenho do animal são avaliados a cada montaria.

Um dos momentos mais esperados pelo público, o rodeio da 26ª edição da Expofeira Agropesc do município de Amapá inicia nesta quinta-feira, 14, às 21h, com queima de fogos e shows com artistas locais na arena do Parque de Exposições João Pompilho. Serão 15 peões amapaenses na disputa pela premiação.

Critérios como postura, tempo e desempenho do animal são avaliados a cada montaria. Segundo o coordenador do rodeio e veterinário responsável pelos animais, Álvaro Renato Cavalcante, a cada montaria os competidores acumulam pontos e os 10 melhores vão para a final, onde disputam o prêmio no valor de R$ 6 mil, que será divido entre os cinco primeiros colocados.

“Será pontuado o peão que conseguir ficar em cima do animal por no mínimo 8 segundos, considerando ainda os critérios de avalição”, explicou o coordenador

Conforme a programação do evento, foi providenciada uma grande estrutura de palco, arquibancadas, área vip, camarote executivo, som, sistema de segurança, telão de LED, iluminação e atrações de rodeio como locutor de arena, palhaços, salvas vidas, montaria em touro e premiação, tudo isso para receber os visitantes.

As finais do rodeio ocorrem no sábado, 16, a partir das 21h, com entrega da premiação para os vencedores do circuito. A apresentação do cantor Wanderley Andrade vai garantir a animação dos telespectadores no último dia da programação, encerrando as atividades no parque.

O rodeio é realizado pela empresa Ramos e Dias LTDA-ME juntamente com a RL Produções e Eventos, que integra a programação da 1ª Tecnoagro e 26ª Expofeira Agropesc do Amapá, de iniciativa do governo do Estado em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amapá (Faeap), órgãos federais e a Prefeitura Municipal de Amapá.