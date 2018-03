Os três países mais populosos possuem os três maiores déficits ambientais.

O país mais populoso do mundo em 2013 era a China com uma população de cerca de 1,4 bilhão de habitantes. A Pegada Ecológica que estava abaixo da Biocapacidade até final da década de 1960 subiu rapidamente e transformou a China no país com o maior déficit ambiental do mundo. Em 2013, a Pegada Ecológica total chinesa era de 5 bilhões de hectares globais (gha) para uma Biocapacidade de 1,3 bilhão de gha. Portanto, o déficit ambiental era de impressionantes 3,7 bilhões de gha, em 2013.

Portanto, mesmo eliminando os países ricos do cálculo da Pegada Ecológica mundial as atividades antrópicas do resto da população do globo continuam superiores à capacidade de regeneração da biosfera. Os cálculos acima não tiram as responsabilidades dos países desenvolvidos como os maiores poluidores do Planeta. Apenas mostram a real dimensão dos problemas causados pelos tamanhos do consumo e da população.

É compreensível que as populações dos países pobres aspirem níveis mais elevados de desenvolvimento e consumo. Mas reproduzir o modelo dos países ricos e poluidores seria um desastre total. Também é compreensível que as camadas populacionais excluídas do mundo lutem por melhores escolas, hospitais, transporte público, lazer e outros direitos de cidadania. Mas não é aceitável e nem viável se promover o desenvolvimento humano às custas do empobrecimento do Planeta e da biodiversidade.

Por isto, o livro Enough is Enough (2010), com prefácio de Herman Daly, diz: “We need smaller footprints, but we also need fewer feet” (“Precisamos pegadas menores, mas também precisamos de menor número de pés”, p. 12).

O’Neill, D.W., Dietz, R., Jones, N. (Editors), Enough is Enough: Ideas for a sustainable economy in a world of finite resources. The report of the Steady State Economy Conference. Center for the Advancement of the Steady State Economy and Economic Justice for All, UK, 2010.

http://steadystate.org/wp-content/uploads/EnoughIsEnough_FullReport.pdf