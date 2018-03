Pioneirismo

Em 1923 foi chamado novamente a São Luís para esculpir o busto do então governador do Maranhão, época em que nasceu a sua primeira filha, Erotylde, a única maranhense. Ainda em São Luís esculpiu também o busto do Dr. Tarquínio Lopes Filho, proprietário e diretor da “Folha do Povo” do Maranhão. Instalando-se em São Luís, seu pai, Joaquim Costa, lá montou uma fábrica de artefatos de cimento, como mosaicos e marmorites, transferindo-a, anos depois, com toda a maquinaria, para Belém do Pará, com o nome de “Plástica Paraense”, à Tv. Três de Maio, passando a fornecer mosaicos e outros produtos de melhor qualidade para casas comerciais, igrejas (Capuchinhos, p.ex.), Colégio Santo Antônio e várias outras construções. Muito tempo depois, com o falecimento de Joaquim e com a venda do prédio da fábrica, por motivo de força maior, Antônio removeu as máquinas para um modesto barracão no quintal de sua residência, à Tv. Mercedes, no Marco, onde com o nome de Fábrica “São José” continuou a fornecer aqueles artefatos para obras de construção no Estado.