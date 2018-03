Paratletas amapaense conquistam 25 medalhas nas Paralimpíadas Escolares 2017 

As Paralimpíadas Escolares têm por finalidade estimular a participação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual em atividades esportivas de todas as escolas do território nacional, promovendo ampla mobilização em torno do esporte. É uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro – (CPB) e do Ministério do Esporte (ME). E ocorreu nos dias 21 a 24 de novembro – São Paulo/SP.