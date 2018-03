Pequenas e médias empresas procuram expansão no exterior









São Paulo, dezembro de 2017 - Segundo estudo realizado pela Fundação Dom Cabral, as empresas brasileiras estão, cada vez mais, interessadas em ir para o exterior. A prática reduz riscos e é uma estratégia para sobreviver à crise econômica brasileira.

O estudo englobou 65 empresas, sendo 54 multinacionais brasileiras e 11 empresas que atuam no exterior por meio de franquias. Cerca de 63% das empresas avançaram no exterior em 2016, enquanto 33% recuaram e 4% permaneceram estáveis.

No caso das franquias, 45% avançaram, 45% recuaram e 10% se manteve estável. Redes brasileiras como a Fórmula Pizzaria e a Buddys já demonstram interesse no processo de internacionalização. "Já estamos em negociação para abertura de pontos em Portugal e no Chile", diz Marlon Wanderllich, fundador da Buddys, uma escola de robótica e programação.

Nos últimos anos o mercado externo foi visto como um espaço apenas para multinacionais. Porém, as pequenas e médias empresas vem ganhando notoriedade fora do país. Como comparativo, temos as micro e pequenas empresas (MPEs), que em 2015 passaram a ter seus produtos no mercado externo - foram 12.163 de MPEs no exterior. Em 2016, esse número saltou para 12.671. Os dados são do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Empresas como a Conserta Smart, rede de franquias de assistência técnica para smartphones e tablets e a Cheirin Bão, rede de café especial, estão em processo de instalação de uma unidade em Orlando, nos Estados Unidos e uma no Paraguai, respectivamente.

Outra rede presente no exterior é a World Study, além do suporte do staff no Brasil, a agência de intercâmbio possui uma base em Sydney e outra em Dublin. "Oferecemos diversos serviços realizados por uma equipe especializada e que fala português", conta Marcelo Cansini, fundador da rede.