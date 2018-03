3 a cada 10 crianças ficará sem presentes neste Natal, revela pesquisa

Para 76% dos pais que não darão presentes a seus filhos no Natal, a principal razão é a falta de dinheiro







O Natal, depois do Carnaval, é a data comemorativa mais esperada. Mas diante de tantos problemas socioeconômicos, como o brasileiro está lidando com a tradição natalina em 2017?



O portal Trocando Fraldas, que tem se dedicado à realização de pesquisas em torno de saúde e comportamento, publicou o Estudo de Natal: crianças, presentes e tradições no Brasil 2017. Essa pesquisa foi realizada com 10 mil participantes de todo o país, um questionário foi disponibilizado e as respostas foram obtidas entre os dias 24 e 29 de novembro.



O significado do Natal tem se perdido?



O estudo também abordou a questão em torno do significado do Natal entre os brasileiros e o resultado foi:



30% dos brasileiros não conhece mais o significado dos três reis magos;

Origem do Natal é mais disseminada na região Sul com 76% de conhecimento da tradição e menos na região Norte, com 67%;

Nos estados Roraima, Amapá e Alagoas, menos de dois terços da população está ciente da tradição;

Natal é a capital mais familiarizada com a tradição natalina com 87%, seguida por São Luís e Brasília com 85%;

Em Macapá, Maceió e Porto Velho, menos de 70% das pessoas conhece a tradição e em São Paulo e capital, 75% entende o significado.



Presentes em 2017



A pesquisa também deu enfoque à questão dos presentes de Natal, que movimentam o comércio no final de ano. O estudo mostrou que 3 em cada 4 pais gostariam de realizar o sonho dos filhos, se pudessem. Nos estados Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Alagoas e Tocantins 1 a cada 3 pais não compraria tudo para os filhos, mesmo que pudessem.



Quem vai ganhar presente e quem não?



Os resultados marcantes da pesquisa foram: