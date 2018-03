Relatório da ANA apresenta situação das águas do Brasil no contexto de crise hídrica

Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2017 faz balanço da situação das águas do País em aspectos como secas e cheias. Publicação também analise crises hídricas em diferentes regiões e aponta caminhos para aprimoramento da gestão das águas.

Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2017 faz balanço da situação das águas do País em aspectos como secas e cheias. Publicação também analise crises hídricas em diferentes regiões e aponta caminhos para aprimoramento da gestão das águas.