Habilitados no Programa Amapá Jovem têm até sexta para entregar documentos

Atendimentos estão sendo realizados nas unidades da rede Super Fácil de Macapá e Santana, de 8h às 18h.

Foto: Bia Reis

Jovens que foram selecionados na primeira etapa do Amapá Jovem devem apresentar os documentos nas Unidades do Super Fácil

Encerra nesta sexta-feira, 22, o prazo para entrega de documentos dos habilitados nesta 1ª etapa do Programa Amapá Jovem. Os atendimentos estão sendo realizados nas unidades da rede Super Fácil de Macapá, no Beirol, Centro e Zona Norte; e em Santana, na unidade do município, no horário de 8h às 18h. Equipes da Secretaria de Estado da Juventude (Sejuv) e Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (Sims) se deslocaram para os municípios do interior do Amapá e já receberam a documentação dos jovens, realizaram a checagem das informações e finalizaram o processo de inclusão.

Na primeira chamada do Amapá Jovem foram selecionados 6.751 jovens em maior risco social, considerados prioridades na habilitação. Mas quem está dentro do perfil social deve ficar atento, pois pode ser chamado a qualquer momento porque o programa é contínuo.

De acordo com a coordenadora da Unidade Super Fácil do bairro Beirol, Sudelma Araújo, foi disponibilizada uma equipe da Sejuv para atender os beneficiados na entrega dos documentos, bem como efetuar novas inscrições para a próxima etapa do programa.

“Os atendimentos estão sendo feitos dentro das normalidades, pela manhã e tarde, lembrando que quem tiver dificuldade de acessar o site da secretaria pode se dirigir às unidades mais próximas para verificação de documentação e cadastro”, informou a coordenadora.

Para Jeane Pereira Monteiro, 28 anos, estudante do curso Ciência Sociais, da Universidade Estadual do Amapá (Ueap), uma das beneficiadas do Amapá Jovem nesta etapa, essa iniciativa do governo do Estado é importante para a vida social e profissional de muitos jovens que não possuem uma ocupação.

“Estou muito feliz de ter sido selecionada. Esse programa beneficia jovens com qualificação profissional, através dos cursos profissionalizantes, que futuramente podem conseguir um bom emprego, assim como os estudantes que é o meu caso, vou receber meu passe livre e não terei mais gasto com transporte, e ainda terei um auxílio financeiro mensal, que vai ajudar a pagar as despesas da faculdade, como livros e apostilas”, explicou.

Para participar do programa o candidato deve obedecer às exigências, como faixa etária de 15 a 29 anos, possuir renda familiar de até dois salários mínimos, não possuir vínculo empregatício, estar em situação de vulnerabilidade social e ser ativo no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Neste primeiro momento, a proposta é atingir 10 mil jovens.

Benefícios

Os beneficiados pelo Amapá Jovem vão participar de cursos profissionalizantes, oficinas de arte e cultura, aulas de cidadania e atividades esportivas. Cada participante receberá um auxílio financeiro de R$ 120, além de uniforme e passe livre escolar.