Deputada Marilia encerra o ano legislativo com aprovação do Projeto Educação para Paz













Prevenir a violência nas escolas com o uso de práticas restaurativas e participação da comunidade escolar, este é o objetivo do Projeto de Lei Ordinária nº 0233/17, de autoria da deputada estadual Marilia Góes (PDT), aprovado nesta quarta-feira, 20, durante a última sessão do ano da Assembleia Legislativa do Amapá.

Para isso, o projeto cria o Programa Educação Para Paz, que será realizado nas unidades escolares da rede estadual, por meio de ações e campanhas. A propositura também prevê parcerias, cooperação técnica e financeira com agentes públicos e privados, garantindo políticas públicas de promoção, integração e desenvolvimento da cultura da paz.

O uso de práticas restaurativas, ferramentas que melhoram a relação e convívio entre as pessoas, é uma das metodologias do programa. “Este projeto é um meio de aproximarmos a comunidade escolar da escola e do aluno, envolvendo a família e trabalhando com práticas restaurativas como ferramenta de redução do índice de violência entre os estudantes”, disse a deputada Marilia Góes.