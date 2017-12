TAC dos Resíduos Sólidos

Na última reunião entre as partes, foi solicitado novamente que a empresa apresentasse a planta do galpão de triagem equipado com esteira e prensa no Centro de Tratamento de Resíduos (CTR/AP), que está em construção no Aterro Sanitário de Macapá, e uma solução para o problema de segurança e invasão da área por pessoas não autorizadas. Como resposta, o representante da Rumus, Sandro Ichihara, apresentou o projeto básico do galpão e se comprometeu em fazer a entrega do projeto arquitetônico da obra no dia 28 de dezembro, e elaborar relatório de ocorrências sobre controle e vigilância na área, assim como entrará em contato com órgãos de segurança do Estado.