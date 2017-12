O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação civil pública na Justiça Federal para que o Programa Luz para Todos (PLpT) seja retomado no âmbito do Estado do Amapá. A ação foi proposta em face da União (Ministério de Minas e Energia), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), do Incra, da Eletrobras, da Eletronorte, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), pois segundo as investigações, a paralisação das obras do programa, prejudicou cerca de 20 mil famílias da zona rural que deixaram de ser beneficiadas com a instalação de energia elétrica. A ação, com pedido de liminar, foi protocolada na Justiça Federal no fim do mês de outubro .