Waldez Góes, tem as Mãos Limpas!

Com referência a esse processo Waldez sempre afirmou que ninguém mancha uma mente consciente. “A minha consciência e a minha fé é a união da nossa família, é o apoio de nossos correligionários, o apoio do povo do Amapá. A minha inocência já estava decretada por Deus e pelo povo do Amapá, que sempre confiou em mim, e deu a demonstração inequívoca nas últimas eleições que participei. É uma forma gratificante, da parte de Deus e do Povo. Agora, o tempo da justiça não é nosso é da Justiça. E sempre confiei que no tempo da Justiça dos tribunais, seria provado minha inocência e o meu não envolvimento nesses ilícitos que me colocaram na época. E agora foi concretizado por unanimidade”.