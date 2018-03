Xó! Aftosa

O seleto mercado de países livres da aftosa, com essas certificações do Roraima, Amapá e Amazonas e parte do Pará. Uma das maiores vantagens para o produtor amapaense é o valor de mercado que a proteína animal passaria a ter. “Os produtores colocarão no mercado um produto competitivo, que terá uma valorização de preço em torno de 15% no valor da arrouba”. Jesus Pontes destacou o exemplo dos produtores do Amazonas, que atuam na área de abrangência do Estado do Acre, que tiveram até 30% de aumento no preço da arrouba, após a certificação.