Artigo do Velleda Coluna CISMANDO

Esse artigo continua atual. Já perceberam a quantidade de orgulhos que temos no Brasil? Tem para todos os gostos. Orgulho hétero, orgulho gay, orgulho de ser branco, orgulho de ser negro, orgulho de ser índio! Temos orgulho de nossas lindas praias e paisagens, orgulho do Brasil (foi o que disse a tal escritora holandesa), orgulho de ser o país do futebol, orgulho do carnaval. E o orgulho de ser brasileiro? Orgulho de ser brasileiro não é citar nossas "qualidades" e sim lutar para acabar com nossos defeitos! Em todos os textos que circulam na internet, nenhum deles fala dos nossos defeitos e não são poucos.

Podem me bater e xingar mas nós somos egoístas, hipócritas, acomodados, preguiçosos e corruptos! Somos egoístas porque se estamos em uma confortável posição, que se dane o resto! Somos hipócritas porque preferimos olhar o umbigo do vizinho a espiar os nossos próprios defeitos! Somos acomodados porque esbravejamos, xingamos mas na hora de sair da frente do computador, há, é outra história! E somos corruptos porque furamos filas, estacionamos em local proibido, subornamos guardas de trânsito, aceitamos suborno, não respeitamos a preferência e não respeitamos o direito do próximo. O que é bonito a gente já sabe. Temos é que espiar os nossos defeitos! A nossa cultura do "malandro" não é para se ter orgulho e sim vergonha, muita vergonha, pois parte dessa cultura é a grande roubalheira que temos no congresso nacional. Nossas leis são baseadas na cultura do malandro. Eles fazem as leis, mas político preso tá difícil? Uma raridade! Somos tão malandros que no fim somos os ‘manés’ pois enquanto nós simples mortais, temos que ralar muito para conseguir um salário decente e esperar até o final do ano para conseguir um aumento através do dissídio, os nossos digníssimos vagabundos vão lá e decidem o quanto querem ganhar, o quanto irão receber de aumento. Algumas pessoas resmungam "ah mas é inconstitucional, eles não podem receber mais que os ministros do supremo..." – mas são eles que alteram as leis então basta que aumentem os salários dos ministros! Ponto! Mas vamos, além disso. Enquanto nós manés temos que trabalhar muito para conseguir pagar um

aluguel que por sinal não é doado e sim sai do nosso bolso, os Malandros podem receber auxílio aluguel de até R$ 4.500,00 por mês! E isso por que existem 432 apartamentos funcionais com 200 m² equipados com amplas salas e quartos, decorados com luxo e até com banheira de hidromassagem que valem cerca de R$ 2,35 milhões cada um! Mas quase ninguém usa e embolsam os auxílios-moradia! Auxílio-moradia para um vagabundo que recebe mais R$

33.763,00 mil por mês! A verdade é que cada parlamentar pode receber sozinho até R $ 83.628,53 por mês . ... Vamos para mais, manés! Todo mundo sabe que o preço de um carro é absurdo no Brasil, pois aí se incluem os impostos e os altos lucros das montadoras, ok mas como somos insistentes vamos lá no banco e pegamos um empréstimo para pagar em 60 vezes quase três vezes o valor do financiamento! Ô orgulho! E os nossos digníssimos vagabundos não satisfeitos

com carros de luxo com apenas 200 km rodados (super usado) vão lá e trocam a frota por nada menos que modelos de luxo – zero km! Ah, mas não paramos ainda, pois os vagabundos ainda possuem auxílio passagens de avião R$ 4,7 mil a R$ 18,7 mil, auxílio revista de R$ 1 mil (devem assinar até a playboy), auxílio dentista e médico SEM LIMITES, verba indenizatória de R$ 15 mil para custear almoço, gasolina, essas coisinhas, cota postal de R$ 4 mil e mais a verba de gabinete de R$ 60 mil para pagamento de até 18 assessores! Isso tudo por mês! Ah e muitos na fila de emprego e cada um de nossos parlamentares pode sustentar 18 sanguessugas que eles chamam de assessores!