Comissão de Administração Pública busca ampliar conhecimento no encontro de administradores









Membros da Comissão de Administração Pública (CAP) da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) buscam novos conhecimentos no 5º Encontro Brasileiro dos Administradores e Acadêmicos de Administração (EBA). O evento acontecerá no período de 30 de março a 1º de abril, em Natal (RN), com o tema “Conquistas: transformando sonhos em realidade. Prontos para conquistar?”.





O presidente da comissão, deputado Fabricio Furlan (SD), destacou a importância do profissional nos dias de hoje, diante da crise econômica e política. Segundo ele, o administrador tem papel fundamental na gestão pública e privada, e isto é inquestionável. O parlamentar citou exemplos de países que avançaram muito em poucos anos, como Cingapura, graças a uma boa administração.





Em contrapartida, Fabricio citou exemplo de países que se encontram atrasados, como a Venezuela, apesar de terem recursos naturais de sobra, graças a uma má gestão. “É uma grande oportunidade para que os membros da comissão possam se atualizar dos temas da administração pública”, frisou.





A deputada Telma Gurgel (PSL) citou que o Amapá é um estado isolado. “Dessa forma, poderemos adquirir experiência sobre os avanços da administração pública em outros estados e até mesmo no Brasil”, comentou a parlamentar sobre a importância de participar do evento.





Na programação do encontro consta a presença de nomes como Arthur Nory, atleta que conquistou medalha olímpica nos jogos do Rio 2016; Clodoaldo Araújo, que conquistou o reality show O Aprendiz 5 - O Sócio; Mauricio Benvenutti, sócio do StartSe, a maior plataforma de startups do Brasil e um dos principais agentes da nova economia; Claudia Elisa Soares, que integra o Conselho da Secretaria de Gestão da Prefeitura de São Paulo; e de Fábio Bandeira de Mello, diretor do Administrador Premium.





Ainda na reunião, a vice-presidente da CAP, deputada Luciana Gurgel (PMB), sugeriu que a comissão conheça de perto o modelo de desenvolvimento econômico da cidade de Jaboatão dos Guararapes (Recife), por meio do empreendedorismo.