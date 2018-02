Desembargador Manoel Brito (TRE-AP), participa da cerimônia de posse do novo presidente da Corte Eleitoral

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), desembargador Manoel Brito, participou na noite desta terça-feira (06), em Brasília, da cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Fux.

O evento realizado no plenário do TSE, contou com a presença na mesa oficial, do presidente da República, Michel Temer, o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Fábio Ramalho, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, a procuradora-geral eleitoral, Raquel Dodge, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamachia.

Discurso

Durante seu discurso de posse, o novo presidente da Corte Eleitoral defendeu o combate às fake news (notícias falsas implantadas na internet), e a aplicação da lei da ficha limpa. “A estrita observância à Lei da Ficha Limpa nas eleições de 2018 se apresenta como um pilar fundante de atuação do TSE. Vale dizer: ficha suja está fora do jogo democrático”, pontuou o presidente do TSE.

Ele também prometeu se empenhar para combater as fake news, citando as eleições no exterior. “Notícias falsas, fake news, derretem candidaturas legítimas. Uma campanha limpa se faz com a divulgação de virtudes de um candidato sobre o outro, e não com a difusão de atributos negativos pessoais que atingem irresponsavelmente uma candidatura”, disse o ministro Fux.

Mandato

O tempo de mandato do presidente Luiz Fux, na Justiça Eleitoral, termina em 15 de agosto. Assume a presidência a ministra Rosa Weber, que comandará as eleições 2018.

O curto tempo dar-se devido ao fim do segundo biênio de Fux, como ministro do TSE.

O TSE

O Tribunal Superior Eleitoral é composto por sete ministros. A presidência é ocupada por ordem de antiguidade entre os três ministros do STF, que também compõem a Corte eleitoral. Dois ministros oriundos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois membros da advocacia completam a composição do TSE.

Cumprimentos

Os recém empossados ministros Luiz Fux e Rosa Weber, receberam os cumprimentos dos presentes, no salão nobre do TSE. Oportunidade em que o presidente do TRE-AP, desembargador Manoel Brito, desejou boa sorte aos novos gestores da Justiça