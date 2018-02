Em janeiro, IBGE prevê safra 7,3% superior à de 2017, no Amapá

A primeira estimativa de 2018 para a safra amapaense de cereais, leguminosas e oleaginosas totalizou 62.905 toneladas, resultado 7,3% superior ao obtido em 2017 (58.608 toneladas), representando um aumento de 4.297 toneladas. Soja, o principal produto deste grupo, representa 92,6% da estimativa da produção e responde por 48,7% da área a ser colhida.













Estimativa de janeiro para 2018 62.905 toneladas Variação safra 2018 / safra 2017 7,3%









Em relação ao ano anterior, houve acréscimo de 6,9% na área da soja, de 1,2% na área de milho, de 8,9% na área de arroz e de 7,4% na área de feijão. Quanto à produção, devem ocorrer acréscimos de 7,1% para a soja, 3,9% para o milho, 18,2% para o arroz e de 10,7% para o feijão.









ARROZ (em casca) – A primeira estimativa de campo para a safra 2018 no Amapá, informou uma área plantada de 1.560 hectares, 4,2% maior que a do ano anterior. A produção estimada, de 1.620 toneladas, e o rendimento médio estimado, de 1.038 kg/ha, foram maiores (respectivamente, em 18,6% e 8,6%) comparados à safra do ano anterior.





O Rio Grande do Sul, maior produtor do país e responsável por 70,8% do total a ser colhido em 2018, estimou uma produção de 8,3 milhões de toneladas, numa área a ser plantada de 1,1 milhão de hectares e rendimento médio esperado de 7.722 kg/ha (menores, respectivamente, em 2,2%, 4,7% e 2,5%, quando comparadas à safra do ano anterior). O preço médio da saca de 50 kg de arroz em casca está sendo negociado em torno de R$ 37,00, abaixo do valor negociado nesta mesma época em 2017.





BANANA – Com uma produção estimada em 20.200 toneladas, redução de 0,4% em relação a 2017. O rendimento médio da produção de banana no Amapá é 9.182 kg/ha. No Paraná e em São Paulo, os rendimentos médios (de 24 402 kg/ha e de 21 571 kg/ha, respectivamente) são os maiores do país.





FEIJÃO (em grão) – Com uma produção estimada em 1.410 toneladas, o feijão apresenta crescimento de 10,7% em relação a 2017. Para o rendimento médio está estimado um aumento de 3% e para a área plantada um aumento de 2,5%.





MILHO (em grão) – A produção está estimada em 1.625 toneladas, 3,9% maior que a do ano passado. Estima-se que a área plantada e a ser colhida no Amapá seja próxima a 1.610 hectares, redução de 4,1% e crescimento de 1,2%, respectivamente, quando comparada com 2017.





SOJA (em grão) – A primeira estimativa de produção para 2018 totalizou 58.250 toneladas, aumento de 7,1% em relação à safra de 2017. Estima-se que a área plantada deva alcançar 20.200 hectares, aumento de 6% em relação a 2017.





A cultura deve representar uma participação de aproximadamente 92,6% na produção amapaense de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2018. Já a estimativa de rendimento médio ficou estável (0,2%), podendo alcançar 2884 kg/ha. Apesar do atraso no plantio, em consequência das chuvas tardias, as constantes chuvas ocorridas nos meses de dezembro e janeiro nos principais estados produtores têm favorecido o desenvolvimento da cultura. No momento, as atenções se voltam para o período de colheita, quando podem ocorrer perdas em decorrência do excesso de precipitação nestas mesmas regiões.

O Mato Grosso novamente deve liderar a produção nacional, com participação de 27,3%, totalizando 30,7 milhões de toneladas.





Cana-de-açúcar - Com uma estimativa de produção 4.480 toneladas, a cana-de-açúcar não apresentou variação em relação ao ano anterior.





Laranja - A produção amapaense de laranja volta a apresentar redução na safra: -5,7% em relação a 2017, atingindo 6.150 toneladas em 2018. Com uma área plantada de 820 hectares, o que representa um decréscimo de 19,8% comparando com o ano anterior.





Mandioca - O Amapá colherá 172.500 toneladas de mandioca em 2018. O que representa mais de 2/3 da produção agrícola do Amapá acompanhada por esta pesquisa. Essa produção é 3,6% do que a estimada na safra 2017.