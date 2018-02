Governo do Estado reforça equipes em hospitais durante o Carnaval

No Estado, as principais festividades de carnaval irão se concentrar no município de Santana, por esse motivo, o atendimento no Hospital Estadual de Santana (HES) foi reforçado. As escalas estarão com um suporte assistencial de 20% a mais de servidores nos plantões. Além disso, haverá dois postos de atendimentos, um de triagem na Avenida Santana, onde irão se concentrar as festas organizadas pela Prefeitura Municipal de Santana (PMS) com o apoio do Governo do Estado do Amapá (GEA), e outro no próprio Hospital, que terá equipamentos e leitos reservados para atender os foliões encaminhados através dessa triagem.