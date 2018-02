MACAPÁ: 260 ANOS

A Vila São José de Macapá, hoje cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, sempre uma cidade ambicionada por muitos, mas com único interesse de subtrair do seu seio suas riquezas. Localizada geograficamente na região norte do Brasil, ficou conhecida e foi nomeada “Capitania do Cabo do Norte”, ou “O Macapá” pela posição geofísica que ocupou, e por estar situada no delta do rio Amazonas, nos séculos da colonização e do Império.