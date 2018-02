 – Direito Eleitoral – 

Nas quatro hipóteses de cabimento do Recurso (Ação) contra Diplomação, elencadas no art. 262 do Código Eleitoral, a do inciso IV, “concessão ou denegação do diploma, em manifesta contradição com a prova dos autos, na hipótese do art. 222”, é a que vai interessar para nós aqui, pois, quando o Código Eleitoral assim se pronunciou, estava ofertando a arma possível de ser utilizada no combate do abuso em questão, na época em que previu este instrumento processual.