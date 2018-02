Roberto Góes, 30 milhões em 3 anos de mandato.

Waldez Góes, reconheceu a importância das ações do deputado Roberto Góes, principalmente para quem governa. “Nós que governamos dependemos muito, não só dos recursos próprio do Estado, mas daqueles que o parlamentar federal com seu trabalho, com sua dedicação é capaz de conseguir. E aqui faço um destaque para o deputado Roberto Góes, que ao longo dos três anos, mesmo com crise, com cortes, conseguiu liberar para o governo do Estado do Amapá, R$ 30 milhões, uma média de R$ 10 milhões por ano, voltado a Saúde, a Defesa Social e ao Desporto. Isso é muito importante dado as dificuldades que o País e o Estado tem vivido. A soma desses recursos contribui muito para fazer políticas públicas e fazer entrega a sociedade, melhorar os serviços à sociedade. Então registro aqui, em nome do Povo do Amapá, meu reconhecimento ao mandato e ao trabalho que Roberto Góes vem prestando no Parlamento Brasileiro, em defesa dos amapaenses”.