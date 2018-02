Pioneirismo Especial

Ao ver aqueles produtos fiz uma viagem no tempo, lembrando das guloseimas que os meninos do meu tempo podiam apreciar. Vi claramente e lembrei com saudade do Tio Adelino (o Marvado), descendo ou subindo a Mendonça Furtado tocando um triângulo, com um grande cilindro nas costas cheio de cascalho (umas folhas finas de uma massa adocicada e crocante, que nós adorávamos). A molecada torcia pelas folgas do Tio Adelino do seu plantão na Guarda Territorial a fim de poder comer cascalho. Me pareceu também ver o Arinaldo segurando um cabo de vassoura com uma tábua cheia de furos presa em uma das extremidades e os furos repletos de deliciosos “pirulitos”, talvez 20 ou 30,

geralmente de maracujá. Tão logo à tabua ficava vazia ele se juntava aos demais moleques no bate bola no campinho onde hoje está a Escola Guanabara, que era reservado para turma da Favela e do Centro (Já o campinho da frente do cemitério era dos garotos do Bairro Alto e da baixa da Olaria). Lembrei dos homens que carregavam um cavalete nas mãos e um tabuleiro na cabeça, de zinco ou de madeira, que percorriam a velha Macapá vendendo “quebra queixo”, que era cortado em porções generosas com uma espátula. E os mingaus de milho verde, banana, milho branco e farinha de tapioca que o seu Andrade (pai do meu amigo Vicente Rocha, vendia no canto do Mercado Central, próximo ao Bar Du Pedro? Se misturados os quatros sabores na cuia, então era um manjar dos deuses. O seu Nélson e um outro senhor alto, magro e moreno (sempre vestido impecavelmente de branco e um quepe na cabeça) cujo nome não me veio à mente, também vendiam deliciosos mingaus em frente ao frigorífico municipal. Ir ao Mercado Central e não tomar uma cuia de mingau, em qualquer dos pontos citados, nem pensar! Recordei da Garapeira do Brotinho, onde adorava tomar garapa com donzela sempre que ia ao Elesbão comprar caranguejo! Deu água na boca ao lembrar como era bom tomar um Flip Guaraná com pão doce após um jogo de bola! Lembrei dos potes com mel que se comprava na Doca da Fortaleza pra comer com farinha ou com pão quentinho da padaria do seu Osvaldo ou da padaria do Sandó. Após essas doces e gostosas lembranças, veio a tristeza e o lamento, por saber que meus filhos e netos não puderam e nunca poderão apreciar as guloseimas listadas acima (com exceção da garapa, donzela e pão doce, que ainda se encontra por aí).