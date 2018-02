Violências contra as mulheres e os homens

Nesse mundo das ideias feitas e facilmente compreensíveis, bem como de destinatários pouco afeitos aos textos longos e analíticos, a discordância, sem dúvida, ofende. Os discordantes são, em geral, como se tem visto no âmbito até das universidades – talvez principalmente aí –, atacados não por suas ideias, mas por seu sexo, sua religião, sua cor, sua proveniência ou seu estatuto social. A onda da vitimização, que se estende muito para além da relação homem e mulher, fabrica opressores da mais diversa ordem. Só do ano passado para este, vimos um galã nacional, que por décadas se manteve em moda, entrar na mira; um jornalista, de qualidade inquestionável, receber uma condenação sem grande direito ao contraditório e um ator de série de sucesso internacional ser afastado de suas atividades, para mencionar uns poucos casos. Mas foi o dedo acusatório das divas da indústria cinematográfica americana que veio quebrar o silêncio daqueles que se incomodam em ver o comportamento oportunista e sensacionalista de alguns transformar exceções em regra e, de tanto generalizar e aplainar diferenças, pôr em risco uma causa legítima, o combate à violência contra a mulher; ou seja, ações menos graves, denunciadas todo o tempo, fazem as mais graves parecerem banais. Valerá a pena conferir a assediadores, galantes, conquistadores, chatos ou inconvenientes, a todos eles, estatuto semelhante ao do estuprador? Para o bem de quem? De quais mulheres? Não de todas certamente, afinal, não queremos nós nos identificar como categoria una e indivisível, como algumas querem fazer crer. Entre as mulheres, a propósito, as bandeiras podem ser tantas quanto os rótulos que queremos dar aos nossos amigos ou inimigos do sexo oposto.

No discurso que ganhou forma atualmente, respaldado na comiseração pelos fracos e silenciosos e sustentado por esquemas interpretativos que não escondem o seu maniqueísmo, as conquistas das mulheres desde o século XX são insignificantes, dado que a “violência simbólica” – tornada familiar nos estudos de Bourdieu – ainda seria reiterada em instituições e saberes que reproduzem a “visão androcêntrica” do mundo: a família, a escola, o estado, a igreja, a língua, a biologia, a história, e por aí vai. Para aqueles que julgam que esta é a forma por excelência da desigualdade e o maior problema da sociedade contemporânea, devendo ser o foco maior de toda denúncia, a solução parece ser começar do zero. Mas quais seriam os novos parâmetros? A igualdade? A diversidade? A inversão de papéis? A suspensão utópica de quaisquer parâmetros organizativos prévios? Ou importa, por hora, apenas denunciar e condenar?

Se a violência contra a mulher é hoje, parafraseando Simão Bacamarte, um continente e não uma ilha, como querem nos fazer crer as que aderiram ao #metoo ou ao #mexeucomumamexeucomtodas, ainda assim, para o bem comum, de homens e mulheres, é importante não perdermos de vista as balizas, as nuances e as sutis diferenças das formas de relacionamento, sob o risco de, por força da banalidade e da incapacidade de se propor formas viáveis de convivência entre os humanos, o combate se restringir ao limbo das redes sociais.

Susani Silveira Lemos França é Professora Livre-Docente em História Medieval da Unesp/Franca.