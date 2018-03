Os estudantes da rede estadual de ensino público ganharam a primeira escola com classes bilíngues do Amapá, nesta terça-feira, 6, com a inauguração da Escola Professora Marly Maria e Souza da Silva, localizada no Conjunto Habitacional Macapaba, zona norte da capital. A escola com classes bilíngues é um projeto do Governo do Amapá, realizado em parceria com a Embaixada da França no Brasil, e busca proporcionar aos estudantes o ensino das disciplinas nas línguas portuguesa e francesa. A instituição é a quarta do país a lecionar em dois idiomas.