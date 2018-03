Academia Amapaense de Batuque e Marabaixo será oficializada com posse dos imortais e homenagens aos pioneiros

Na próxima quinta-feira, 22 de março, a Academia Amapaense de Batuque e Marabaixo (AABM) será instalada oficialmente e 40 acadêmicos serão empossados como imortais, assumindo as cadeiras que homenageiam os pioneiros da cultura tradicional do Amapá. O padre Paulo Roberto Matias foi escolhido por aclamação para presidir a Academia por ser o idealizador do projeto, e está à frente dos trabalhos desde janeiro, quando os fundadores iniciaram os estudos de pessoas que representam a cultura do Amapá. A solenidade de fundação será de 17h às 22h, com missa, cortejo, posse e coquetel.





A ideia de criar a AABM surgiu do interesse dos fundadores, representantes de grupos tradicionais e lideranças quilombolas, do marabaixo e religiosas, que discutiram a necessidade de uma entidade que resguarde a memória, tradições e cultura afrodescendente do Amapá, com foco para o estudo e valorização da história de pessoas que contribuíram e contribuem com suas experiências e trabalho para a manutenção da sabedoria popular. Três comissões foram formadas para a avaliação e seleção de 40 nomes para serem homenageados como patronos das cadeiras e dos imortais que irão ocupá-las.





Os patronos escolhidos são personalidades já falecidas, 20 da zona urbana e 20 da zona rural, detentores do saber popular assistemático das culturas do marabaixo e batuque e suas raízes religiosas. “Na seleção, os critérios não foram escolaridade nem profissão, mas sim o conhecimento da cultura popular e o esforço para que fosse mantida. Essa contribuição pessoal dos antepassados é histórica, e graças a ela nossas tradições estão mantidas. Estes antepassados precisam ser respeitados e reconhecidos, por isso pensamos em um projeto sério e diferente de tudo o que já foi feito”, disse Danniela Ramos, da coordenação.





“A Academia será formada por guardiões da memória da cultura do Amapá, por seus contadores e cantadores, que não podem ser esquecidos, eles precisam desse respeito, por serem os protagonistas e detentores do saber popular. É uma entidade que se propõe a estudar, pesquisar com base no social, antropológico, religioso e cultural, que vai unir as comunidades e agregar em seu entorno a sociedade em geral, e garantir o respeito e orgulho do povo do Amapá”, enfatiza o presidente da entidade, padre Paulo Roberto Matias.

Serviço:

Fundação da AABM e Posse dos imortais

Data: 22 de Março

17h – Missa na antiga Igreja Matriz de São José

18h - Cortejo dos Acadêmicos da Igreja para o Teatro das Bacabeiras

19h - Solenidade de Fundação da Academia e posse e diplomação dos 40 acadêmicos Imortais - no Teatro das Bacabeiras

21h - Coquetel no Centro Cultural Jorge Basile - Ao lado da Igreja Jesus de Nazaré.





Acadêmicos imortais e patronos :