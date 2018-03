Serviços recuam em 18 dos 27 estados pesquisados, frente a dezembro de 2017





O Amapá foi um dos 9 estados que obteve resultado positivo em janeiro, ficando na oitava posição deste ranking. Ceará (19,4%), Tocantins (6,8%) e Bahia (4,3%), apresentaram os 3 melhores resultados. Por outro lado, Acre (-7,2%), Santa Catarina (-7,6%) e Roraima (-21,6%) foram os 3 últimos colocados.





Em janeiro de 2018, o setor de serviços amapaense avançou 0,8% (série com ajuste sazonal), após 5 recuos seguidos (agosto a dezembro). Em relação a janeiro do ano passado (série sem ajuste sazonal), o volume de serviços caiu 0,5%. Já a taxa acumulada em 12 meses ficou em -12,8%.





Período Volume Janeiro 2018 / dezembro 2017 0,8% Janeiro 2018 / janeiro 2017 -0,5% Acumulado em 12 meses -12,8%





A Pesquisa Mensal de Serviços produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços no País, investigando a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.



A pesquisa foi iniciada em janeiro de 2011 e apresenta indicadores a partir de janeiro de 2012. Compõem a pesquisa indicadores gerais, sem detalhamento por atividade, para o Brasil e as 27 Unidades da Federação. Para o Brasil, há indicadores por atividade, de acordo com os seguintes grupos e subgrupos: serviços prestados às famílias (alojamento e alimentação; outros serviços prestados às famílias); serviços de informação e comunicação (serviços TIC; serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias); serviços profissionais, administrativos e complementares (serviços técnico-profissionais; serviços administrativos e complementares); transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (transporte terrestre; transporte aquaviário, transporte aéreo; armazenagem, serviços auxiliares dos transportes e correio); e outros serviços.





Também são produzidos indicadores por atividade para os Estados do Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e o Distrito Federal, com o seguinte nível de desagregação: serviços prestados às famílias; serviços de informação e comunicação; serviços profissionais, administrativos e complementares; transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio; e outros serviços.





