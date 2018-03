ANÁLISE - ADRIMAURO GEMAQUE

A solução da água no Amapá pode vir da redução das perdas.





A Lei nº 11.445/2007 que trata do Saneamento Básico no país, um direito que é assegurado pela Constituição Federal, foi sancionada em 5 de janeiro de 2007. Esta lei que ficou conhecida como a Lei do Saneamento Básico, estabelece os fundamentos legais para um conjunto de serviços como o de abastecimento público de água potável; coleta, tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários; drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, além da limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos. Estabeleceu, também, as regras básicas para o setor, definindo as competências do governo federal, estadual e municipal para os serviços de saneamento básico.

Assim, em janeiro de 2017, a Lei do Saneamento Básico completou dez anos e a população brasileira convive ainda com os mesmos problemas daquela época. De acordo com dados divulgados pelo IBGE (PNAD 2016) em 24 de novembro de 2016, 97,2% (67,3 milhões) de domicílios possuíam água canalizada, sendo que 85,8% desses a principal fonte de abastecimento era a rede geral de distribuição. Deste contingente, em 87,3% dos casos a disponibilidade da rede geral era diária. O Nordeste foi à região que apresentou o menor percentual de domicílios com disponibilidade diária (66,6%), enquanto a Região Sul registrou o maior percentual (98,1%). Veja o gráfico:





Domicílios com disponibilidade de água da rede geral por Região - 2016





Fonte: IBGE (PNAD 2016)





Muito embora os dados do IBGE mostrem que na Região Norte 88,2% dos domicílios possuam abastecimento através de água canalizada por rede geral, no Amapá ela só chega a 58,9% das residências. Este percentual coloca o Amapá na frente dos demais estados da Região Norte, como o Acre (54%), Pará (51,4%) e Rondônia (43,4%). Todavia, em 2008 no Amapá chegava em 51,94 das residências. Então se constata que no Amapá o avanço foi insignificante.

Porém, a insuficiência de investimentos, durante décadas, da empresa estatal que é responsável pela distribuição de água e saneamento básico no Amapá refletiu na alteração da proporção quanto à forma de abastecimento de água no Estado. Em 2008, o Amapá tinha 174 mil domicílios, sendo 122 mil atendidos através da rede geral (70,11%). Já no ano de 2015, o número de domicílios passou para 206 mil domicílios e os atendidos pela rede geral caíram para 107 mil (51,94%), ou seja, houve uma redução de 18,17% dos domicílios abastecidos pela rede geral. A razão desta redução está no aumento do abastecimento de água nas unidades habitacionais através de poços artesianos ou amazonas que em 2008 era utilizado em 40 mil domicílios (22,99%), enquanto no ano de 2015 passou para 75 mil (36,41%), logo um aumento de 87,5% nos domicílios abastecidos com poços, de acordo com os dados da PNAD.

Podemos constatar então que a utilização de poços pela população, tem sido a forma de resolver o problema do abastecimento de água este bem tão precioso para o ser humano e porque não dizer para a sustemtabilidade. A água que é disponibilizada para a população nem sempre chega aos domicílios e por vezes é escassa e de qualidade duvidosa. Na imprensa são reiteradas as notícias de ampliação da rede e obras de infraestrutura estão sempre sendo anunciadas, mas pouco acontece efetivamente. Veja a tabela abaixo:





Fonte: PNAD/IBGE (Gráfico elaborado pelo autor).





Um outro problema que afeta diretamente o abastecimento de água no Amapá são as perdas que ocorrem no sistema. Vários estudos apontam neste sentido. A perda de água é um dos pontos mais sensíveis do sistema de saneamento das empresas que o operam. No processo de abastecimento de água por meio de redes de distribuição ocorrem constantes perdas de água . As chamadas perdas reais são associadas aos vazamentos, já às perdas aparentes são as relativas à falta de hidrômetros ou demais erros de medição, ligações clandestinas e ao roubo de água.

Neste contexto, o nível de perdas de água constitui um índice relevante para medir a eficiência dos prestadores em atividades como distribuição, planejamento, investimentos e manutenção.

Estudo do Instituto Trata Brasil aponta que a cada 100 litros de água coletada e tratada, apenas 63 litros são consumidos, ou seja, 37% da água no Brasil é perdida , seja com vazamentos, roubos e ligações clandestinas, falta de medição ou medições incorretas no consumo de água, resultando um prejuízo de R$ 8 bilhões de reais. Veja o gráfico:





Consumo X Perdas





Fonte: Instituto Trata Brasil

Ainda de acordo com o estudo do Instituto Trata Brasil, foram simulados possíveis ganhos com a melhoria da eficiência com a redução das perdas. Primeiramente, foi simulado um cenário de redução de 10% nas perdas financeiras. Uma redução de apenas 10% nas perdas no Brasil agregaria R$ 1,3 bilhão à receita operacional com água, equivalente a 42% do investimento realizado em abastecimento de água em 2010 para todo o país.

No Amapá, os dados mostram que as perdas chegam a 70%, ou seja, a cada dez litros produzidos sete ficam pelo meio do caminho. O estudo mostra também que n a região Norte os índices de perdas de faturamento oscilam de 21,93% no estado de Tocantins a 74,6% no estado do Amapá.

Considerando que o Amapá tem o pior índice com perda de água do país, uma redução de apenas 10% traria um ganho de R$ 8,3 milhões, ou seja, valor 6.135% maior do que o Estado investiu em água em 2010, destaca ainda o mesmo estudo do Instituto Trata Brasil.

Para a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, diversas empresas de saneamento estão investindo em Programas de Redução de Perdas. Esses programas consideram a relação entre o valor gerado pelo volume de água economizado e o valor do investimento, seja em infraestrutura ou gestão comercial, para lograr a redução de perdas.

Como se pode constatar diante dos dados aqui demonstrados, o Saneamento Básico em nosso país necessita de investimentos em sua infraestrutura, principalmente no que diz respeito a perdas de água. Pelo que ficou demonstrado nos números apresentados, o Amapá ficou muito afastado no quesito eficiência e não se questiona por aqui o desempenho da empresa que é responsável pelo abastecimento de água para a população amapaense por este viés.

Este debate é oportuno, porque nesta semana mais precisamente dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. A data instituída pela ONU em 22 de março de 1992 tem como objetivo à conscientização da população a respeito desse bem tão valioso. Também, nesta data foi divulgada a Declaração Universal dos Direitos da Água.

Um outro marco relevante com relação à água, é que Brasília está sediando de 18 a 23 de março o 8º Fórum Mundial da Água. São 151 representações estrangeiras, entre embaixadas e organismos internacionais. Assim, Brasília se transformou na Capital Mundial da Água.

Um dos objetivos do fórum também é reunir prefeitos e governadores, outras autoridades e sociedade civil. Excelente oportunidade para que os gestores públicos do Amapá possam aprofundar uma discussão sobre o abastecimento de água no estado. Principalmente do ponto de vista da sustentabilidade.

De acordo com a ONU, até o ano de 2030, a demanda por água no mundo deve subir 50%. Com desperdício de água o Brasil terá muitos desafios a superar, especialmente o Amapá, onde a água não chega em milhares de torneiras. As soluções vão depender de planejamento, novas tecnologias e investimentos que visem a redução nas perdas nas redes de distribuição.













Adrimauro Gemaque , Analista do IBGE, graduado em Administração Pública, Formação em Consultoria Empresarial e Articulista.













