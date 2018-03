Aprovado, segue para sanção projeto que garante auxílio jaleco a servidores estaduais

Proposta de autoria do Executivo, foi aprovada nesta quarta-feira, 28; Auxílio será no valor de R$ 1 mil por ano, pago em duas parcelas.

Foto: Márcio Pinheiro

Projeto deverá beneficiar cerca de 5,3 mil profissionais de saúde que atuam na rede hospitalar do Estado

A Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) aprovou nesta quarta-feira, 28, o Projeto de Lei de iniciativa do Governo do Estado que vai conceder o auxílio jaleco para servidores que atuam em hospitais e postos de saúde e que necessitem da vestimenta.

O auxílio concedido aos profissionais será no valor de R$ 1 mil por ano, que será pago em duas parcelas em cada semestre, sendo destinado para servidores efetivos, contratos administrativos e servidores à disposição do Estado, pertencentes ao ex-Território Federal do Amapá.

Esse foi mais um dos compromissos assumidos pelo governo durante as rodadas de negociação da Agenda do Servidor com os profissionais da saúde. A elaboração do Projeto de Lei só foi possível através de um estudo para conhecer os impactos na folha de pagamento do Estado.

A proposta deverá beneficiar cerca de 5,3 mil servidores do Estado que atuam com atendimento direto aos pacientes e onde há obrigatoriedade do uso do jaleco. A proposta segue para sanção do governador Waldez Góes.

Outra conquista garantida para a categoria através do diálogo, esforço e planejamento, foi a concessão da Gratificação de Atividade de Saúde (GAS), valor pago para servidores da saúde que atuam em ambiente de risco.