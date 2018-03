Estado financia castanheiros de Laranjal do Jari

Aprovado pela Agência de Fomento do Amapá, recurso totaliza R$ 159 mil e contempla 11 projetos de extração e coleta de castanha na região.

Foto: Patryck Almeida

Cada empreendedor rural recebeu em média R$ 12 mil

Castanheiros da Reserva Extrativista do Iratapuru, município de Laranjal do Jari no Sul do Amapá, receberam nesta quarta-feira, 28, os financiamentos do Governo do Estado, aprovados no Fundo de Desenvolvimento Rural do Amapá (Frap). O recurso, no valor de R$ 159 mil, contempla 11 projetos de extração e coleta do produto na região.

O incentivo financeiro foi entregue aos extrativistas pela Agência de Fomento do Amapá (Afap) e será um importante instrumento de geração de renda e fortalecimento da atividade. “Eles precisam desse capital próprio para garantir condições mínimas de trabalho e não depender de empréstimos com atravessadores. Estamos oportunizando economia para que eles tenham maior faturamento no final da safra”, destacou o gerente de Crédito Rural da Afap, José Altamir Lobato.

Cristian Fonseca é um dos empreendedores rurais que receberam o crédito do Frap. Ele agradeceu o apoio do governo no desenvolvimento econômico e social das famílias. “Tenho um filho de três anos e meu sustento vem todo da castanha. Fico feliz de ter recebido esse dinheiro para investir na minha atividade”, comentou o jovem extrativista de 24 anos.

Outra beneficiada com o financiamento foi Francisca Keila da Conceição, 37 anos. A empreendedora, mãe de quatro filhos, disse que o incentivo financeiro da Afap é fundamental no crescimento da renda dos castanheiros. “Muita gente já vai para o castanhal com tudo vendido para os atravessadores. Nosso trabalho fica desvalorizado e não conseguimos ter lucro. Que bom que o governo está apoiando a gente”, comemorou.

Financiamento

O fomento foi divido em duas parcelas e, nesta primeira etapa, estão sendo liberados R$ 129 mil para limpeza de ramais, construção e recuperação de abrigos, alimentação e outros materiais utilizados durante a coleta. Na próxima segunda-feira, 2, os extrativistas receberão os R$ 30 mil restantes.

“Cada empreendedor recebeu em média R$ 12 mil e esse valor deverá ser quitado em parcela única. Eles terão oito meses de carência”, explicou o assistente administrativo da Afap, Hugo Araújo.

Crédito Rural

O Frap é um estímulo do Governo do Amapá para o desenvolvimento do setor produtivo, incluindo o extrativismo, agricultura, piscicultura e pecuária. Para acessar o recurso, os produtores são orientados pelo Instituto do Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap), que ajuda na elaboração do projeto, encaminha para análise da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR) e, posteriormente, repassa à Afap, que gerencia e aprova o financiamento.