ARTIGO DO GATO

A morte da vereadora carioca Marielle Franco, militante do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), ocorrido na Rua Joaquim Palhares, no Estácio, centro do Rio de Janeiro, chocou a opinião pública. Mexeu com a classe política, com as autoridades do Judiciário, com os direitos humanos, os advogados da Ordem, com todo mundo.