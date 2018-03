Artigo do Gato

Dois exemplos cito aqui e poderia citar dezenas, mas fico com o Juiz Federal João Bosco que tem demonstrado no desempenho de sua função judicante um enorme compromisso com a justiça, sentenciando o direito para quem de fato possui o direito e por vezes atuando no campo social, buscando solucionar empasses que se resolvidos favoravelmente darão ao cidadão mais dignidade, como é o caso da retomada do Programa Luz Para Todos no Amapá, que estava parado por mais de sete anos e agora dia 9 de abril será assinado o contrato entre o Ministério das Minas e Energia e a Companhia de Eletricidade do Amapá para que a 1ª parte do Programa seja retomado, e vai beneficiar mais de 11 mil famílias que moram no interior sofrendo com a falta de energia elétrica. Serão mais de R$ 360 milhões que serão investidos no Amapá.