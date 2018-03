‘Feira Maluca’

Sem perspectivas de vida e com os negócios em baixa. É assim a atual situação de cerca de 20 comerciantes que foram remanejados do antigo Mercado Central, realizaram um ato de protestos para que as obras fossem iniciadas. A promessa do prefeito Clécio Luís era de inaugurar 18 boxes, e no dia 04 de fevereiro de 2016, seria comemorado o aniversário de 258 anos da Cidade Macapá, com show cultural no novo Mercado Central. Os comerciantes remanejados fizeram uma manifestação no sábado dia 03 de fevereiro de 2018, as vésperas do aniversário de Macapá. Se concentraram em frente ao mercado e, por volta de 10h, cantaram “parabéns” e fizeram o corte de quatro bolos, distribuídos entre eles, junto com os refrigerantes e doces.