Artigo do Rei

Segundo José Eustáquio Diniz Alves, doutor em demografia e professor titular do mestrado ENCE/IBGE, a pirâmide populacional brasileira mostra que as mulheres já são e serão a maioria no Brasil em 2030; a maior faixa etária feminina será de mulheres entre 35 e 59 anos. Em 2000, o maior grupo era de mulheres entre 15 e 19 anos. As mulheres ainda são minoria no mercado de trabalho brasileiro, mais precisamente 25%, menos do que nos países desenvolvidos; apesar do Brasil apresentar um aumento significativo de 39% para 60% da participação feminina no mercado de trabalho nas últimas décadas.