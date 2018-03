No dia 23 de fevereiro, a literatura amapaense deu mais um salto em sua linda caminhada, que principiou com poetas como Alcyr Araújo, Isnard Lima – entre outros. O lançamento da coletânea “Poemas, poesias e outras rimas” produzido pela Associação Literária do Estado do Amapá (ALIEAP) – encabeçada pela poetisa Jô Araújo e que também participa do livro. Esse lançamento se torna um marco no processo de afirmação da literatura tucuju. Vinte poetas reunidos em um livro ousado e com pretensões ambiciosas e com planos de participação em bienais e outros eventos nacionais. Poetas jovens integrados aos mais experientes... Várias nuances poéticas em harmonia – cada autor esboçando seu eu – porém , encadeados na busca da afirmação de nossa literatura. Uma festa de estilos e gêneros, a poesia e a prosa poética em consonância. O lançamento aconteceu na Biblioteca Elcy Lacerda, a Meca da literatura amapaense, casa que está se caracterizando por abrir as portas para receber os lançamentos de livros de autores amapaenses. Lendo o que Manoel Bispo escreve na apresentação do livro...