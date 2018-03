Com financiamento da Afap produtor rural aumenta rebanho bovino

De acordo com o gerente regional do Rurap no município de Laranjal do Jari, Dalberto Moraes, o Frap é um estímulo do Governo do Amapá para o desenvolvimento do setor produtivo, incluindo o extrativismo, agricultura, piscicultura e pecuária. Para acessar o recurso, os produtores são orientados pelo instituto, que ajuda na elaboração do projeto, encaminha para análise da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR) e posteriormente repassa à Afap, que libera o recurso. Todos os animais adquiridos passam por vistorias feitas por profissionais especializados, até a chegada na propriedade e durante a criação.