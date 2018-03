Lagoa dos Índios – Um mosaico de áreas protegidas

Segundo a proposta, dentro desse perímetro, serão criadas três unidades de conservação. A primeira seria uma APA – Área de Proteção Ambiental – que compreenderia a própria Lagoa dos Índios, entre a Linha Verde e a Ressaca do Tacacá, atrás do Parque Zoobotânico de Macapá. As outras duas unidades seriam do tipo Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), que na classificação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), também é de uso sustentável. As duas estariam entre as margens de Santana e a Ressaca do Tacacá.