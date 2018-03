GEA libera financiamento para comerciantes vítimas de incêndio em Oiapoque

O Governo do Estado do Amapá (GEA) entregou neste sábado, 24, os primeiros financiamentos aos empreendedores vítimas do incêndio no Mercado Municipal de Oiapoque, ocorrido no dia 8 de março Liberados pela Agência de Fomento do Amapá (Afap) no valor de R$ 28 mil, os recursos vão ajudar no recomeço das atividades dos comerciantes.