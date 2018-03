Hemoap abrirá para doações nesta quinta-feira, 29

Doações poderão ser feitas das 7h30 às 12h no prédio do órgão, localizado na Rua Jovino Dinoá, esquina com a Avenida Raimundo Alvares da Costa, bairro Central.

Foto: Karol Levy

Para garantir o fornecimento de bolsas de sangue e, principalmente, o armazenamento de plaquetas, o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap) funcionará normalmente na quinta-feira, 29, ponto facultativo do feriado da Semana Santa. A medida vai permitir que os voluntários possam fazer as doações para manter a média de estoque até a segunda-feira, 2.

O funcionamento do hemocentro nesta quinta também visa garantir bolsas de sangue para o tratamento de pacientes internados na rede hospitalar, durante os próximos três dias, além de dar suporte para as unidades, em razão de um possível aumento de demanda, fato comum em feriados.

Segundo o diretor do Hemoap, Sávio Guerreiro, a maior necessidade de novas doações é devido ao curto tempo de vida útil das plaquetas. "Nosso estoque está dentro da margem de segurança para sete dias, mas nosso principal problema é manter as plaquetas. Esse hemocomponente pode ser estocado por apenas cinco dias e, por isso, precisamos dessa rotatividade de doações", explicou.

O diretor destacou, ainda, que o Hemoap sempre atua proativamente para que seus estoques estratégicos atendam ao abastecimento da rede pública, especialmente na urgência e emergência, assim sendo, sempre faz o apelo à população para aumentar as doações de sangue.

Para ser considerado apto, o doador precisa atender a alguns critérios, como: ser uma pessoa saudável com mais de 50 kg e ter idade entre 16 e 65 anos. Menores de 18, só com a autorização dos responsáveis e maiores de 65 se forem doadores assíduos. A pessoa também precisa estar descansada e alimentada.

