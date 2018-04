‘Do pasto ao prato’

Nesta perspectiva, visando atrair possíveis investidores no segmento de frigoríficos para a expansão da cadeia produtiva da bubalinocultura, a ACRIAP, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá, elaborou um Programa voltado para o fortalecimento dessa cadeia coma implantação das seguintes ações prioritárias: a) Instituir os programas do “Búfalo Precoce” e “Novilho Precoce”, a exemplo de programa similar do Estado do Mato Grosso do Sul; b) Conceder carga tributária mínima nas operações com os insumos agropecuários constantes dos artigos 1º e 2ºdo Decreto nº 2892, de 14/09/2001, com base na cláusula terceira do Convênio ICMS nº 100/97; c) Firmar convênio com centros tecnológicos para treinamento/capacitação dos técnicos do RURAP e da DIAGRO nas mais avançadas técnicas de sistemas produtivos em ambiente amazônico, tais como pastejo rotacionado extensivo, pastejo rotacionado simples, integração de sistemas de campos naturais de áreas inundáveis com pastagens cultivadas em campos de cerrado, nutrição animal, melhoramento genético e inseminação artificial em tempo fixo; d) Instalação de uma Central de Armazenamento de sêmen e Treinamento em Inseminação Artificial no Parque de Exposições da Expofeira Agropecuária; e) Criação do Serviço Móvel de Inseminação Artificial; f) instituição do Programa de Erradicação da Brucelose Bovina e Bubalina; g) Instituição do Programa de Erradicação da Tuberculose Bovina e Bubalina; h) Instituição do Fundo de Financiamento e Subsídio ao Calcário, Gesso Agrícola e Adubos Fosfatados (ver Lei nº 2.803, de 23/06/2003, do Estado do Amazonas).