ENTREVISTA COM Jesus Pontes, Empresário, pecuarista, presidente da ACRIAP e da Casa Agro.

– Como experiência profissional, atuou como economista no governo do estado do Amapá, participou da equipe que captou recursos do Banco Mundial – BIRD (Projeto Comunidades Duráveis) e Banco Interamericano de desenvolvimento – BID (Programa de melhoria da qualidade de vida do Amapá) e foi coordenador das equipes executivas, e coordenador de programas de cooperação na Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Amapá – ADAP. Também presidiu a Companhia de Gás do Amapá – GASAP. Atualmente é o presidente da Associação dos Criadores de Animais do Amapá – ACRIAP, que congrega a classe dos pecuaristas do Estado do Amapá, e membro fundador da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Amapá – APROSOJA-AP, onde exerceu o cargo de Diretor Financeiro no biênio 2014/2016.