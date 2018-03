Macapá é reincidente em não cumprir a LRF

A LRF tornou impositivo o acompanhamento da despesa com pessoal realizada nas esferas de governo. De acordo com art. 18, da Lei nº 101/2000, o limite estabelecido para os municípios é até 54% da RL com o pagamento de pessoal. O estudo, porém, mostra que lei não vem sendo respeitada pelos gestores municipais Brasil afora. E a realidade aqui no Amapá não foi diferente. Macapá naquele ano tinha R$ 344.190 milhões comprometido com a folha de pagamento e pessoal, para uma receita liquida de R$ 520.443 milhões ou seja estava com 66,13% (Emergencial) comprometida ou seja 12,13% acima do que limita a LRF.