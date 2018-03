França quer aumentar a presença de amapaenses em universidades do país

Devido a fronteira com a Guiana Francesa, departamento ultramarino da França, nos últimos anos o Amapá vem fortalecendo as relações com o país europeu em diferentes setores, um deles é a educação. Neste sentido, um dos objetivos da Embaixada da França é ampliar o número de estudantes amapaenses em universidades francesas. O tema foi um dos assuntos abordados nesta terça-feira, 6, durante um encontro no qual o governador do Amapá, Waldez Góes, acompanhado da equipe de governo, recebeu o ministro conselheiro da Embaixada da França, Giles Pecassou, e o conselheiro de cooperação e ação cultural adjunto e diretor adjunto do Instituto Francês do Brasil, Olivier Giron. Esteve presente também o Pró-reitor de Relações Interinstitucionais da Universidade Federal do Amapá (Unifap), Paulo Pelegrino.