Mesatenistas buscam apoio para disputarem torneio na Guiana Francesa

A equipe brasileira, formada por 70 atletas de todo o país para a temporada atual, vai contar com quatro atletas amapaenses. O evento também contou com a presença do Presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Wanderley, que na companhia do secretário de Estado do Desporto e Lazer do Amapá e também presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo, Junior Maciel, tiveram a oportunidade de conhecer todos os integrantes da seleção.