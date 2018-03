MOSAICO DA AMAZÔNIA ORIENTAL REALIZARÁ OFICINA DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA OS JOVENS DA PERIMETRAL NORTE













Foto: Aline Paiva

Texto: Alessandra Lameira





Roteiro, câmera, enquadramento, como contar uma história, produção de HQ e spot de rádio serão os temas abordados durante a 2ª Oficina de Educomunicação realizada pelo Mosaico da Amazônia Oriental, que acontecerá no período de 06 a 08 de março, no Centro Comunitário da Comunidade Sete Ilhas, localizada na Perimetral Norte, no município de Pedra Branca do Amapari- AP. O objetivo da Oficina é propor a gestão socioambiental integrada, participativa e de base comunitária em escala regional, com destaque para o protagonismo da sociedade civil.

A oficina de Educomunicação, com o tema Conhecendo o Mosaico das Áreas Protegidas da Amazônia Oriental, contará com a presença de 25 jovens moradores da Perimetral Norte, e visa transformar a população inserida na região em atores pró-ativos nos processos de gestão do território e, ao mesmo tempo, tornar as áreas protegidas mais próxima das comunidades. Com isso, o jovem assume um protagonismo, passando a se enxergar como agente comunitário para o desenvolvimento sustentável.

A ação conta com o apoio do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) e é promovida pelo Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (Iepé) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e conta também com a partição de representantes do Coletivo Jovem do Meio Ambiente.