TRE-AP presente no Fórum Nacional sobre propaganda eleitoral nas mídias sociais

A “Utilização correta das redes sociais é o grande desafio. Temos que unir nossas vontades e inteligências”. Assim definiu o ministro do TSE, Geraldo Og Fernandes, durante a abertura do Fórum Nacional sobre propaganda eleitoral nas mídias sociais, que acontece na cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso.

Em dois dias, magistrados, promotores eleitorais, representantes da Polícia Federal e da Abin, servidores das áreas de Tecnologia da Informação e de Comunicação dos TREs de todo o país discutem meios de combate às fake news nas mídias sociais, com fins eleitorais.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), está sendo representado do Fórum, pelo juiz eleitoral, Mário Mazureck; a secretária de tecnologia, Elinete Farias; o assessor jurídico, José Seixas, e o assessor de comunicação, jornalista Clay Sam.

Painéis

Após a cerimônia de abertura do evento, três painéis foram trabalhados. Com destaque para a participação de representantes do Facebook, Google e Twitter, que trataram sobre a evolução digital, com foco em conteúdos, e eleições 2018.

O primeiro painel, “Robôs, Fake News, Junk News e Big Data – Desafios da Justiça Eleitoral”, teve como expositores, Diogo Rais e Marcelo Weick; e como debatedores Leandro Castro (engenheiro de computação), Fabio Zanini (editor do caderno Poder de Folha de São Paulo), Daniel Falcão (advogado e cientista social) e dos advogados da área eleitoral, José Luis Blaszak e Juliana Freitas.

No segundo painel, “Como dar efetividade, na velocidade exigida, às decisões liminares”, contou como expositores, os advogados eleitorais Luiz Fernando Pereira e Marilda Silveira, e como debatedores, Rebeca Garcia e Ricardo Dalmaso (executivos do Facebook), André Zanatta (executivo do Google); Regina Lima e Fernando Gallo (executivos do Twitter), e Diogo Cruvinel (cientista político e servidor do TRE-MG).

A programação do primeiro dia encerra com o painel “Investigação digital e fiscalização: procedimentos de investigação no ciberespaço e ao aplicativo pardal”. Tema exposto pelo especialista em investigação digital, Renato Leite Monteiro e pelo secretário de tecnologia da informação do TSE, Giuseppe Janino.

O Fórum prossegue nesta sexta-feira (02), com a realização de um workshop e oficinas de identificação de problemas, direcionadas aos juízes de propaganda.