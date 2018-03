Nas garras do felino

De volta ao PP

Carlos Lobato fez um tour pelos partidos, analisou, reanalisou suas possibilidades em outras hostes partidárias e percebeu que pra ter alguma chance nessa disputa acirrada por uma cadeira no parlamento estadual teria que voltar ao Partido Progressista, comandado por Abdon. Agora sim, filiadíssimo.

Ainda não caiu a ficha

João Henrique e Carlos Sérgio ainda não acordaram da utópica luta por “democracia” engendrada pelos esquerdistas partidários de Castro e Guevara. Égua! Até quando? Que vacina de efeito prolongado. Se bobear, acreditam em Chapeuzinho Vermelho. É... Vermelho!

Regime militar

Os militares foram tão incompetentes que criaram o Banco Central do Brasil, o BNDES que o Lula a Dilma e uma meia dúzia de sanguessugas quase quebram. Ah! ¼ da energia elétrica consumida no Brasil foi graças a incompetência dos milicos brasileiros e as 6 milhões de moradias populares construídas pelo BNH-banco Nacional de Habitação foram eles também. A esquerda vai fazer o papel de Goebells até quando.

Muro de arrimo

O Muro de Arrimo do Aturiá é mais uma herança maldita do governo Camilo. Obra do PAC tem prazo para ser concluída, abandona o Waldez Góes retoma e no ajuste de preço da planilha de obra o governo vai ter pagar R$ 31 milhões de contrapartida. Mas isso a imprensa não diz, diria Nova da Costa.

Ficha Limpa

O espectro da Ficha Limpa votada na quinta-feira pelo STF acende luz amarela para algumas candidaturas Brasil afora. No Amapá Capiberibe com as barbas de molho, pois o primeiro Senador da República a provar dessa lei moralizadora.

Drama Kafkiano

Em 2009 Capiberibe escreveu artigo no Blog do jornalista Carlos Noblat afirmando ser vítima de um crime que nunca cometeu, lembrando a obra de Franz Kafka, “O Processo”, ou seja, a acusação que pesou contra ele foi à compra de dois votos no valor de R$ 26, pagos parcelados. Reduziu o fato a essa piada, mas não contou o dinheiro queimado na casa do totó.

Pergunta que não quer calar

Tem muita gente esperando um posicionamento do economista Charles Chelala com relação desertificação da Foz do Araguari. Ele foi um dos autores dos Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental da Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão.

Estratégia Nazista

Tem muita gente em Macapá que usa sem cerimônia uma das estratégias canalha de Paul Joseph Goebbels , responsável pela propaganda Nazi. Uma mentira contada mil vezes vira verdade. Presidente Sarney, o Senador mais produtivo que o Amapá já teve é o alvo. O que me deixa de cara com seus detratores é que ignoram na maior cara de pau seus feitos pelo Amapá. Quem é puto com a ALCMS? Você recebe 13º salário, pois é, agradeça ao Sarney.