Pioneirismo

Em 1961 retorna a Macapá e passa a atuar na Divisão de Educação e a lecionar no terceiro turno, para os últimas séries do Curso pedagógico. “Passei a atuar na administração central da educação e a lecionar pelo sistema de pró-labore, no terceiro turno no IETA, lecionando para as turmas de terceiro ano do pedagógico. Lecionou no Colégio Comercial do Amapá e no Colégio Amapaense”.