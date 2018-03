SAÚDE EM FOCO

MASSAGEM SUECA. Entre as técnicas temos a Massagem Sueca, que é a mais popular nos USA, que envolve 5 movimentos: effleurage (movimentos longos e deslizantes do pescoço até a base da coluna, ou dos ombros para as mãos); petrissage( levantar levemente os músculos, “enrolá-los” e apertá-los com uma leve pressão); fricção ( profundos movimentos circulares junto das articulações e áreas ósseas, com uso dos dedos); tampotement ( são golpes curtos e rítmicos aplicados com a quina das mãos, as pontas dos dedos ou o punho); vibração (leve pressão com as mãos, seguida de uma rápida sacudidela, visando estimular a circulação). Para auxiliar a massagem, usam-se óleos vegetais aromatizados (Aromaterapia). As outras modalidades serão expostas nos demais artigos. JARBAS ATAÍDE, 26.02.2018.

Fonte: Medicina Natural para Artrite. Rothfeld GS & LeVert S, 1997; Salve o meio ambiente. Seleções-Reader’s Digest, 2006